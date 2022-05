IT-Infrastrukturen wirksam schützen

Sicherheitstests für APIs 04/05

Webanwendungen und -APIs auf einer Plattform testen

Web-APIs stellen für Cyberkriminelle eine enorme Angriffsfläche dar, die meist nicht ausreichend geschützt ist. Daher liegt der nächste logische Schritt darin, Schwachstellenscanner so zu erweitern, dass sich damit auch APIs testen lassen. Das erfordert jedoch fortschrittliche technische Lösungen und eine effiziente Workflow-Integration. Mit Invicti können Entwickler sowohl Webanwendungen als auch Web-APIs umfassend testen. Die Scan-Technologie integriert sich so gut in Arbeitsabläufe, dass keine zusätzlichen Toolchains notwendig sind.